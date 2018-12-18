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Учащийся лицея в Бресте пытался ночью угнать 8 машин

19.12.2018 14:46 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Учащегося профессионального лицея задержали в Бресте за попытку угона восьми транспортных средств, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61741.php

Учащийся лицея в Бресте пытался ночью угнать 8 машин

Все преступления были совершены в одну ночь на территории юго-восточного микрорайона. По заявлениям автовладельцев, неизвестный пытался угнать машины, оставленные во дворах, на улицах и автостоянках. В основном злоумышленника привлекали микроавтобусы - "Фиат", "Мерседес", "Форд". В некоторых автомобилях оказались открытыми водительская или боковая пассажирская дверцы. "Характер повреждений был один и тот же. При свободном доступе он садился в машину и искал ключи. Если не находил, ломал защитный кожух, соединял провода", - рассказал Сергей Дученко.

На одной машине угонщик проехал 50 м и бросил ее, когда та заглохла. Другую пытался завести на охраняемой стоянке, но его спугнул сторож. В минивэне "Форд Гэлакси" он воспользовался отверткой и обломком ключа, оставленным владельцем в замке зажигания. Всего таким образом было повреждено восемь машин. В ходе оперативно-разыскных мероприятий личность злоумышленника была установлена. Им оказался житель Бреста 2002 года рождения, учащийся Малоритского профессионального лицея сельскохозяйственного производства.

Подозреваемый задержан. Отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст.14 (покушение на преступление) и ч.1 ст.214 (угон транспортного средства) УК

 
Теги: Брест
 
 
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Учащегося профессионального лицея задержали в Бресте за попытку угона восьми транспортных средств, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома...
 
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