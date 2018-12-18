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Из психоневрологического интерната в Бобруйском районе пропал мужчина. Его ищут больше недели
В Бобруйском районе уже неделю ищут 43-летнего мужчину. Сергей Владимирович Михайличенко пропал из Каменского психоневрологического дома-интерната,
Каменский дом-интернат находится в деревне Слободка Бобруйского района. Сергей Михайличенко ушел из него 11 декабря около 17.00 и не вернулся.
Его приметы: на вид 40−45 лет, рост 166 см, среднего телосложения, волосы светлые короткие, лицо овальное, глаза карие, брови дугообразные.
Особые приметы: носит очки для зрения.
Был одет: серая шапка, синяя болоньевая удлиненная куртка, брюки серого цвета, черные полуботинки.
Всех, кто видел пропавшего или знает, где он находится, просят звонить по телефонам: (8 029) 608−01−87, (8 0225) 43−52−81 или 102.
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Сергей Михайличенко ушел из интерната, и до сих пор о нем ничего не известно.
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