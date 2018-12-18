ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из психоневрологического интерната в Бобруйском районе пропал мужчина. Его ищут больше недели

19.12.2018 15:40 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Бобруйском районе уже неделю ищут 43-летнего мужчину. Сергей Владимирович Михайличенко пропал из Каменского психоневрологического дома-интерната, пишет «Бабруйскае жыццё».


Фото: bobrlife.by

Каменский дом-интернат находится в деревне Слободка Бобруйского района. Сергей Михайличенко ушел из него 11 декабря около 17.00 и не вернулся.

Его приметы: на вид 40−45 лет, рост 166 см, среднего телосложения, волосы светлые короткие, лицо овальное, глаза карие, брови дугообразные.

Особые приметы: носит очки для зрения.

Был одет: серая шапка, синяя болоньевая удлиненная куртка, брюки серого цвета, черные полуботинки.

Всех, кто видел пропавшего или знает, где он находится, просят звонить по телефонам: (8 029) 608−01−87, (8 0225) 43−52−81 или 102.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергей Михайличенко ушел из интерната, и до сих пор о нем ничего не известно.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Учащийся лицея в Бресте пытался ночью угнать 8 машин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика