Из психоневрологического интерната в Бобруйском районе пропал мужчина. Его ищут больше недели

В Бобруйском районе уже неделю ищут 43-летнего мужчину. Сергей Владимирович Михайличенко пропал из Каменского психоневрологического дома-интерната, пишет «Бабруйскае жыццё».



Фото: bobrlife.by

Каменский дом-интернат находится в деревне Слободка Бобруйского района. Сергей Михайличенко ушел из него 11 декабря около 17.00 и не вернулся.

Его приметы: на вид 40−45 лет, рост 166 см, среднего телосложения, волосы светлые короткие, лицо овальное, глаза карие, брови дугообразные.

Особые приметы: носит очки для зрения.

Был одет: серая шапка, синяя болоньевая удлиненная куртка, брюки серого цвета, черные полуботинки.

Всех, кто видел пропавшего или знает, где он находится, просят звонить по телефонам: (8 029) 608−01−87, (8 0225) 43−52−81 или 102.