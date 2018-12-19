Вина доказана и признана полностью

Г. обвинялся в том, что имея общую цель и единый умысел на незаконные без цели сбыта приобретение, хранение и перевозку наркотических средств и выполняя свое преступное намерение, будучи в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, при неустановленных следствием обстоятельствах, месте и времени, но не позднее 22 часов 45 минут 31.08.2018, незаконно без цели сбыта, для последующего личного употребления, приобрел высушенное измельченное вещество растительного происхождения зелено-коричневого цвета, общей массой 4,39 грамма, являющееся опасным наркотическим средством, не используемым в медицинских целях – марихуаной, содержащееся в полимерном пакете с застежкой и полимерном свертке, после чего, в продолжение своего противоправного умысла, с момента приобретения, незаконно без цели сбыта хранил и перевозил указанное наркотическое средство в принадлежащем ему автомобиле до момента его задержания сотрудниками ОВД в 22 часа 45 минут 31.08.2018 в указанном автомобиле.

Допрошенный в судебном заседании обвиняемый Г. признал себя виновным полностью. Наряду с признанием обвиняемым своей вины, его виновность в содеянном подтверждается исследованными судом доказательствами.

Следует отметить, что санкция ч.1 ст.328 УК Республики Беларусь предусматривает наказания в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Приговором суда Борисовского района от 27.11.2018 Г. признан виновным в незаконных без цели сбыта приобретении, хранении и перевозке наркотических средств, и на основании ч.1 ст.328 УК Республики Беларусь назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на 3 года.

Приговор не обжалован и не опротестован, вступил в законную силу.

Помощник прокурора

Борисовского района

юрист 3 класса

М.К.Мирзоян