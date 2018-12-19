Уголовная ответственность за истязание матери

Б. было предъявлено обвинение в том, что он в период времени с 06.04.2018 по 05.05.2018 систематически наносил побои совместно проживающей с ним престарелой матери, 1933 г.р.

Так, Б. в 17 часов 30 минут 06.04.2018 находясь по месту жительства, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес матери удар рукой в область грудной клетки. 10.04.2018 также находясь по месту жительства и будучи в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений с потерпевшей, умышленно нанес ей удар рукой в область грудной клетки, хватал за руки, причинив потерпевшей побои. Он же, в 16 часов 05.05.2018 находясь по месту жительства, будучи в состоянии алкогольного опьянения с целью причинения престарелой матери побоев, нанес ей два удара рукой по левому плечу.

В ходе предварительного расследования было установлено, что Б. проживает за счет матери, нигде не работает, злоупотребляет спиртными напитками, неоднократно проходил лечение в ЛТП. Спиртное приобретал за счет средств матери. Матери не нравилось, что он часто выпивает, на этой почве у них происходили ссоры, в ходе которых Б. причинял матери побои. 06.04.2018, 10.04.2018, 05.05.2018 потерпевшая по данным фактам вызывала сотрудников милиции, за что Б. был привлечен к административной ответственности. Потерпевшая поясняла, что за свою жизнь неоднократно прощала сына, однако терпеть это сил уже нет.

В ходе судебного следствия обвиняемый виновным себя признал частично, вместе с тем его виновность полностью подтвердилась исследованными судом доказательствами.

Приговором суда Борисовского района от 08.10.2018 Б. признан виновным в умышленном систематическом нанесении побоев, не повлекшем последствий, предусмотренных статьями 147 и 149 УК Республики Беларусь (истязание), совершенном в отношении заведомо для виновного престарелого, и на основании ч. 2 ст. 154 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год без штрафа с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.

В соответствии с ч. 1 ст. 107 УК к Б. применено принудительное лечение от хронического алкоголизма.

Приговор вступил в законную силу.

Старший помощник прокурора

Борисовского района

юрист 1 класса

Ю.И.Чиж