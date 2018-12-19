В квартире брестчанина обнаружено свыше 200 грамм марихуаны

Вчера, 19 декабря сотрудниками УНиПТЛ в ходе обыска по месту жительства 48-летнего брестчанина обнаружено вещество растительного происхождения. Для установления наличия в составе изъятого вещества наркотических веществ была назначена химическая экспертиза.

Согласно заключению эксперта управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области высушенное измельченное вещество растительного происхождения массой 235 грамм является опасным наркотическим средством – марихуаной. Как установлено правоохранителями, ее мужчина хранил с целью сбыта.



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Брестским межрайонным отделом Следственного комитета в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК Республики Беларусь.



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За 11 месяцев текущего года брестскими экспертами проведено 645 экспертиз наркотических средств, среди которых чаще всего приходилось исследовать наркотики растительного происхождения (482).

Татьяна Коток,официальный представитель управления

Государственного комитета судебных экспертиз

по Брестской области