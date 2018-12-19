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В квартире брестчанина обнаружено свыше 200 грамм марихуаны

20.12.2018 13:42 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Вчера, 19 декабря сотрудниками УНиПТЛ в ходе обыска по месту жительства 48-летнего брестчанина обнаружено вещество растительного происхождения. Для установления наличия в составе изъятого вещества наркотических веществ была назначена химическая экспертиза.

Согласно заключению эксперта управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области высушенное измельченное вещество растительного происхождения массой 235 грамм является опасным наркотическим средством – марихуаной. Как установлено правоохранителями, ее мужчина хранил с целью сбыта.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61763.php

В квартире брестчанина обнаружено свыше 200 грамм марихуаны

Брестским межрайонным отделом Следственного комитета в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК Республики Беларусь.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61763.php

В квартире брестчанина обнаружено свыше 200 грамм марихуаны

За 11 месяцев текущего года брестскими экспертами проведено 645 экспертиз наркотических средств, среди которых чаще всего приходилось исследовать наркотики растительного происхождения (482).

Татьяна Коток,официальный представитель управления

Государственного комитета судебных экспертиз

по Брестской области

 
 
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Вчера, 19 декабря сотрудниками УНиПТЛ в ходе обыска по месту жительства 48-летнего брестчанина обнаружено вещество растительного происхождения. Для установления...
 
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