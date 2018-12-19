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Прокуратура Минской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу по факту убийства двухлетней девочки в Слуцке

20.12.2018 — ЧП | Единство  
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         Суд признал виновной в оставлении в опасности своих малолетних детей мать девочки – 27-летнюю жительницу города Слуцка Ж.

         Мужчине инкриминировалось, что в период времени с 25 по 29 января     2018 года, находясь в доме сожительницы, с целью убийства её малолетней дочери, неадекватно реагируя на плач, игры и иное поведение двухлетнего ребенка, с особой жестокостью нанес руками по телу ребенка около 200 ударов, из них около 30 – в голову. От полученных телесных повреждений, испытывая особые страдания и мучения, девочка умерла     29 января на месте происшествия.

       Кроме того, Ч. обвинялся в избиении пятилетнего сына сожительницы. Он нанес руками по телу мальчика более 50 ударов, из них около 15 – в голову.

         При этом установлено, что мать детей периодически являлась свидетелем избиения своих малолетних сына и дочери сожителем. Видела у них на теле множественные телесные повреждения, осознавала существующую опасность для их жизни и здоровья, однако не выполнила своих обязанностей, как матери, по защите детей. Не сообщила в больницу о необходимости оказания медицинской помощи сыну и дочери, а также не обратилась в органы внутренних дел с целью пресечения преступных действий сожителя.

         С учетом представленных государственным обвинителем доказательств Минский областной суд признал Ч. виновным в:

- умышленном противоправном лишении жизни заведомо малолетнего с особой жестокостью по п. п. 2, 6 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь,

- истязании, совершенном в отношении заведомо для виновного несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии по        ч.2 ст. 154 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

         По совокупности преступлений обвиняемому окончательно назначено 25 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

       Суд признал Ж. виновной в заведомом оставлении без помощи лиц, находящихся в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенных возможности принять меры к самосохранению по малолетству, имея возможность оказать помощь и будучи обязанной о них заботиться по         ч.2 ст. 159 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

         Обвиняемой назначено 2 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

         Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Старший помощник прокурора

Минской области                                                        

Лариса Пархимович

 
 
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Минский областной суд в выездном заседании в городе Слуцке вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего местного жителя Ч. – он признан виновным в...
 
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