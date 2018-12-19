Пропавшего из психоневрологического интерната мужчину нашли в Бобруйске. Он ничего не помнит

В Бобруйске на вокзале нашли пропавшего из Каменского психоневрологического дома-интерната Сергея Михайличенко. Мужчина не знает, где он пропадал неделю, сообщили в УВД Могоблисполкома.

43-летнего мужчину искали неделю. Из интерната в деревне Слободка Бобруйского района он ушел 11 декабря около 17.00 и не вернулся.

19 декабря Михайличенко вышел из поезда, который прибыл из Осиповичей, и его увидел милиционер. Мужчина не ориентировался на местности, не знал, как приехал на поезде в Бобруйск и где пропадал всю неделю.

Сейчас Михайличенко вернулся в дом-интернат.