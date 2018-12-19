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Пропавшего из психоневрологического интерната мужчину нашли в Бобруйске. Он ничего не помнит

20.12.2018 16:33 — ЧП | Tut.by  
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В Бобруйске на вокзале нашли пропавшего из Каменского психоневрологического дома-интерната Сергея Михайличенко. Мужчина не знает, где он пропадал неделю, сообщили в УВД Могоблисполкома.

43-летнего мужчину искали неделю. Из интерната в деревне Слободка Бобруйского района он ушел 11 декабря около 17.00 и не вернулся.

19 декабря Михайличенко вышел из поезда, который прибыл из Осиповичей, и его увидел милиционер. Мужчина не ориентировался на местности, не знал, как приехал на поезде в Бобруйск и где пропадал всю неделю.

Сейчас Михайличенко вернулся в дом-интернат.

 
 
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Мужчина выходил из поезда, который прибыл из Осиповичей, когда его увидел милиционер.
 
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