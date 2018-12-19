Пинские пограничники пресекли попытку прорыва граждан Украины в направлении Беларуси

Попытка нарушения госграницы гражданами Украины на автомобиле пресечена военнослужащими Пинского погранотряда.



Подробности инцидента сообщил корреспонденту pinsknews.by официальный представитель Пинского погранотряда Михаил Бут-Гусаим:

— 20 декабря в 6 часов утра пинским пограничникам поступила информация от украинских коллег о том, что в пункте пропуска «Городище» (Украина) неизвестные на автомобиле не выполнили законные требования сотрудников Госпогранслужбы Украины и на большой скорости продолжили движение в направлении Беларуси.



Получив информацию, в белорусском пункте пропуска «Верхний Теребежов» были оперативно развернуты средства принудительной остановки. Уже на белорусской территории, не доезжая 50 метров до пункта пропуска, благодаря слаженным и профессиональным действиям пограничного наряда заставы «Речица» был задержан автомобиль Nissan украинской регистрации, в котором находились двое граждан Украины, по внешним признакам в состоянии сильного алкогольного опьянения. В ходе внешнего осмотра транспортного средства было обнаружено повреждение трех колес.





На месте происшествия проводятся процессуальные действия, в рамках которых проведен тщательный досмотр автомобиля и осмотр места происшествия. Граждане Украины, жители Дубровицкого района Ровенской области, задержаны для разбирательства. По его результатам будет принято процессуальное решение.

Фото предоставлено Пинском погранотрядом.