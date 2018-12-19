ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пинские пограничники пресекли попытку прорыва граждан Украины в направлении Беларуси

20.12.2018 — ЧП | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A
>

Попытка нарушения госграницы гражданами Украины на автомобиле пресечена военнослужащими Пинского погранотряда.

Пинские пограничники пресекли попытку прорыва граждан Украины в направлении Беларуси
Подробности инцидента сообщил корреспонденту pinsknews.by официальный представитель Пинского погранотряда Михаил Бут-Гусаим:

— 20 декабря в 6 часов утра пинским пограничникам поступила информация от украинских коллег о том, что в пункте пропуска «Городище» (Украина) неизвестные на автомобиле не выполнили законные требования сотрудников Госпогранслужбы Украины и на большой скорости продолжили движение в направлении Беларуси.

Пинские пограничники пресекли попытку прорыва граждан Украины в направлении Беларуси
Получив информацию, в белорусском пункте пропуска «Верхний Теребежов» были оперативно развернуты средства принудительной остановки. Уже на белорусской территории, не доезжая 50 метров до пункта пропуска,  благодаря слаженным и профессиональным действиям пограничного наряда заставы «Речица» был задержан автомобиль Nissan украинской регистрации, в котором находились двое граждан Украины, по внешним признакам в состоянии сильного алкогольного опьянения. В ходе внешнего осмотра транспортного средства было обнаружено повреждение трех колес.


Пинские пограничники пресекли попытку прорыва граждан Украины в направлении Беларуси
На месте происшествия проводятся процессуальные действия, в рамках которых проведен тщательный досмотр автомобиля и осмотр места происшествия. Граждане Украины, жители Дубровицкого района Ровенской области, задержаны для разбирательства. По его результатам будет принято процессуальное решение.

Фото предоставлено Пинском погранотрядом.

Comments are closed.

« Изменения в Закон «О защите прав потребителей» вступят в силу с 23 декабря
В Пинске вынесен на обсуждение проект уплотнительной застройки по улице Рокоссовского »
Новости дня
Новости ЧП
 
Пропавшего из психоневрологического интерната мужчину нашли в Бобруйске. Он ничего не помнит
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика