Жителя Столина подозревают в убийстве жены

Следователи выясняют обстоятельства гибели 45-летней женщины. По подозрению в убийстве задержан ее муж, сообщил в своем телеграм-канале Следственный комитет.

Преступление было совершено ночью 20 декабря. По данным следствия, 50-летний мужчина во время ссоры душил свою жену, в результате чего она скончалась.

Подозреваемый задержан, ранее он не был судим. В отношении него возбудили уголовное дело за убийство.