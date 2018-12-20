|
Жителя Столина подозревают в убийстве жены
Следователи выясняют обстоятельства гибели 45-летней женщины. По подозрению в убийстве задержан ее муж,
Преступление было совершено ночью 20 декабря. По данным следствия, 50-летний мужчина во время ссоры душил свою жену, в результате чего она скончалась.
Подозреваемый задержан, ранее он не был судим. В отношении него возбудили уголовное дело за убийство.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подозреваемый задержан, ранее он не был судим. В отношении него возбудили уголовное дело за убийство.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)