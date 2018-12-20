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Жителя Столина подозревают в убийстве жены

21.12.2018 12:02 — ЧП | Tut.by  
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Следователи выясняют обстоятельства гибели 45-летней женщины. По подозрению в убийстве задержан ее муж, сообщил в своем телеграм-канале Следственный комитет.

Преступление было совершено ночью 20 декабря. По данным следствия, 50-летний мужчина во время ссоры душил свою жену, в результате чего она скончалась.

Подозреваемый задержан, ранее он не был судим. В отношении него возбудили уголовное дело за убийство.

 
 
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Подозреваемый задержан, ранее он не был судим. В отношении него возбудили уголовное дело за убийство.
 
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