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Двое жителей Червеня обвиняются в вымогательстве и принуждении к выполнению договорных обязательств

21.12.2018 — ЧП | Единство  
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Потерпевшим по уголовному делу признан 38-летний житель Червеня, который некоторое время со своей семьей снимал дом у старшего из фигурантов.

В конце августа 2018 года квартиранты выселились, но оплатить коммунальные услуги еще не успели. По поводу неуплаты жилищно-коммунальных услуг за август хозяин и начал высказывать претензии бывшему съемщику, требуя передать ему деньги. 

Когда мужчина пришел в указанный дом отдать ключи, отец с сыном стали его избивать, принуждая к выполнению договорных обязательств.

С целью устрашения потерпевшего затолкали в сундук, душили проводом, угрожали убить и вывезти в лес. Они вынудили его написать расписку о наличии перед ними долга в размере 400 рублей с передачей в залог ключей от принадлежащего потерпевшему автомобиля, документов на него, а также паспорта.

Когда мужчину отпустили, он обратился в правоохранительные органы.

На протяжении расследования обвиняемые давали противоречивые показания, пытаясь избежать уголовной ответственности.

В целях их изобличения следствием собраны доказательства, достаточные для предъявления им обвинения и применения меры пресечения в виде заключения под стражу.

Действия обвиняемых квалифицированы как принуждение к выполнению договорных обязательств, совершенное группой лиц, с применением насилия (ч. 3 ст. 384 Уголовного кодекса) и вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, под угрозой убийства, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего (ч. 3 ст.208 Уголовного кодекса).

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног

 
 
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Червенским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Червеня и его 24-летнего сына.
 
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