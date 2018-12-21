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12 лет лишения свободы – суд вынес приговор учителю из Борисова за интимную связь с гимназистами

21.12.2018 — ЧП | Единство  
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Физические опыты

О причинах, побудивших заняться разработкой заслуженного педагога, оперативники предпочитают в подробностях не распространяться, скупо называя их «оперативной информацией». Благодаря ей они и узнали, что в городе есть учитель, который совершает действия сексуального характера в отношении маленьких учеников.

Его кабинет и лабораторию посещали дети, у которых еще и физики-то  не было, — рассказывает Константин Глушень, старший оперуполномоченный  ОНиПТЛ Борисовского РУВД. — Учитель дополнительно вел исследовательский кружок, в котором занимались дети 8—9 лет. С помощью интересных опытов он прививал им интерес к физике, дети занимали призовые места на олимпиадах, получали грамоты. Все были довольны…

Детей Александр подбирал сам, наведываясь в продленку. Так среди юных любителей физики оказалось много детей из семей, находившихся в социально опасном положении, или из неполных, где мамы или слишком много работали, или устраивали личную жизнь. Ребятишки, не страдавшие от избытка внимания, с удовольствием шли к доброму учителю. Тем более что у него имелся компьютер, на котором Александр позволял играть, всегда под рукой были конфеты, печенье, чай.

Видавших виды оперативников поразило то, что некоторые родители… сами привозили к учителю на ночь детей. Впрочем, предложение о таких ночевках подавалось под соусом целесообразности и бесхитростной заботы о малышах. 

Гимназия находится в старой части города, автовокзал — в новой. Учитель жил неподалеку. Периодически он с детьми ездил на конкурсы и олимпиады, а накануне предлагал родителям привезти будущего лауреата к себе: дескать, пусть ребенок подольше поспит, с утра поднимемся и вместе пойдем на автобус. Некоторые соглашались, — удивляется Константин Глушень.  

Игры с последствиями

В школьном кабинете и дома у учителя происходили не только занятия по физике и душевное общение, но и то, что Уголовный кодекс квалифицирует как насильственные действия сексуального характера. 

Сам Александр называет себя бойлайвером — любителем мальчиков, который получал удовольствие от прикосновения к детскому телу. В половую связь с детьми он не вступал, довольствовался прикосновениями, которые, впрочем, могли быть достаточно откровенны, — делится некоторыми подробностями Евгений Дубаневич, заместитель начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Миноблисполкома. — В силу возраста дети не осознавали, что происходит. Именно поэтому любые действия сексуального характера с малолетними являются насильственными.

С теми детьми, которые полностью доверялись учителю, не настораживаясь и не пытаясь отстраниться, Александр заходил дальше. Он придумывал игры, в результате которых ребенок должен был обнажиться, и фотографировал своих маленьких жертв. 

На компьютерах Александра, установленных дома и в школе, обнаружены изображения порнографического характера с участием малолетних детей, — продолжает Константин Глушень. 

Оказывается, в интернете есть скрытые сообщества людей, питающих нездоровый интерес к детям. Именно там Александр учился тактике обращения с детьми и их родителями — как войти в доверие, вести себя, чтобы никто ничего не заподозрил. Говорил, искал там и способы вылечиться от педофилии, но, видимо, так и не нашел…

Долгая разработка

Подобные преступления отличаются латентностью, то есть скрытостью. Малыши, не видя ничего особенного в действиях учителя, никому о них и не рассказывали, подросшие жертвы понимали ненормальность подобного общения, но старались о нем забыть. Потерпевших пришлось устанавливать оперативным путем.

Работа была долгой — устанавливали, с кем учитель поддерживает отношения, кто посещает его дом, — вспоминает Константин Глушень. — Так очертили круг общения, составили список потенциальных жертв. После этого обратились к родителям детей, разъяснили ситуацию. В опросной комнате малыши рассказывали психологу, как себя вел и что с ними делал учитель. Велась аудио- и видеозапись беседы. Сложнее всего было общаться с уже взрослыми жертвами педофила — они не хотели огласки. 

Выяснилось, что растлением детей педагог занимался на протяжении не менее полутора десятков лет. Самой маленькой его жертве 8 лет, возраст старшего потерпевшего приближается к 30 годам.  

Александра задержали только после того, как собрали неопровержимые доказательства его преступлений. Наручники на педофила надели недалеко от школы, когда он возвращался с работы. Арест уважаемого педагога вызвал большой общественный резонанс, многие не могли поверить в его виновность. Между тем сам Александр в течение трех суток написал явку с повинной. Он утверждал, что в детстве стал жертвой развратных действий и это определило его дальнейшие сексуальные предпочтения. Понимая, что они являются отклонением от нормы, тем не менее приложил все усилия, чтобы быть поближе к детям, и даже работу выбрал, облегчавшую доступ к ним, — словом, действовал как хрестоматийный педофил. Признавая, что совершал действия сексуального характера с малолетними, утверждал, что просто болен, да и вообще ни в чем не виноват, ведь дети сами к нему тянулись!

Оперативникам и следствию удалось установить 9 жертв педофила, в отношении которых он совершил 22 эпизода развратных действий. Еще одной инкриминированной учителю статьей Уголовного кодекса стало изготовление порнографических материалов с изображением несовершеннолетних. Суд приговорил Александра к 12 годам лишения свободы. 

https://www.sb.by/articles/nezavidnyy-kholostyak.html

 
 
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