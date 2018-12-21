Прокуратура Вилейского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу о похищении человека и эксплуатации его труда

Обвиняемому инкриминировалось то, что в течение последних двух лет заставлял 30-летнего Х., жителя соседней деревни, бесплатно выполнять хозяйственные работы на его приусадебных участках: кормить животных, чистить сараи, убирать мусор.

В судебном заседании установлено, что обвиняемый приезжал к работнику домой в соседнюю деревню, избивал, запугивал, неоднократно похищал и насильно привозил к себе на участок в багажнике автомобиля для выполнения работ. При попытке отказа от выполнения работ потерпевший подвергался избиению, а в качестве наказания за непослушание М. оставлял его на всю ночь в помещении с животными, лишал пищи и питья. Чтобы Х. не сбежал, предприниматель несколько раз удерживал его всю ночь в сарае, пристегнув к металлической емкости цепью.

Кроме того, М. обвинялся в умышленном причинении менее тяжкого телесного повреждения местному жителю К., выполнявшему хозяйственные работы на его приусадебном участке в июле 2015 года.

Обвиняемому также вменялось незаконное хранение взрывчатых веществ, а также незаконное приобретение, ношение и хранение боеприпасов.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Вилейского района признал М. виновным в:

- умышленном причинении менее тяжкого телесного повреждения по ч.1 ст. 149 Уголовного кодекса Республики Беларусь,

- похищении человека, совершенном в целях эксплуатации, сопровождавшемся мучениями по п. п. 4, 7 ч. 2 ст. 182 Уголовного кодекса Республики Беларусь,

- иной форме эксплуатации человека при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 181 Уголовного кодекса, по п. 6 ч. 2 ст. 181-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь,

- незаконном хранении взрывчатых веществ по ч. 2 ст. 295 Уголовного кодекса Республики Беларусь,

- незаконном приобретении, ношении и хранении боеприпасов, совершенных повторно, по ч. 3 ст. 295 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

По совокупности преступлений обвиняемому окончательно назначено 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 100 базовых величин и с конфискацией всего имущества.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Старший помощник прокурора

Минской области

советникюстиции Лариса Пархимович