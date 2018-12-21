За 11 месяцев выявлено около 4 тысяч фактов управления транспортным средством в нетрезвом виде

Одно из самых серьезных нарушений Правил дорожного движения – управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Статистика говорит, что 5-10% ДТП, совершаемых по вине водителей, связано именно с этим правонарушением. Тяжесть последствий таких дорожно-транспортных происшествий значительно выше по сравнению с остальными авариями.

Пьянство за рулем, несмотря на постоянную борьбу с ним, все еще остается нерешенной проблемой. Алкоголь является одной из наиболее частых причин ДТП и создает угрозу для жизни и здоровья всех участников дорожного движения.

Больной или уставший водитель объективно оценивает свое состояние и старается не рисковать – проявляет внимание и осторожность, не превышает скорость и не выполняет сложные маневры, при появлении препятствия на дороге раньше начинает тормозить. Нетрезвый же водитель опаснее – у него просыпается желание показать профессионализм и страсть к лихачеству. Алкоголь затормаживает центры коры головного мозга, контролирующие действия и поступки человека.

Кроме риска для своей жизни и пассажиров авто, нетрезвый водитель представляет угрозу для пешеходов. При появлении опасности на дороге пьяный водитель не спешит, так как уверен в своей точности реакций. Но она замедлена, а координация движений нарушена. Ему кажется, что до пешехода 50 м, а реальное расстояние в два раза меньше. Автолюбитель считает, что мгновенно нажал на тормоз, а на самом деле с опозданием. Чем больше водитель выпил – тем медленнее он реагирует.

С целью предупреждения подобных ДТП в Минской области с 22 по 26 декабря проводитсяпрофилактическая акция «Трезвый водитель», направленная на предупреждение ДТП по вине лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, а также не имеющих права управления.

Не лишним будет напомнить, что за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения либо передачу права управления нетрезвому, а также отказ от прохождения освидетельствования водитель лишается права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года. Также он получает штраф от 1225 до 2450 рублей (от 50 до 100 базовых величин). За повторное управление в течение года в нетрезвом виде в отношение автолюбителя возбуждается уголовное дело, а его транспортное средство конфискуется (вне зависимости от того, кому оно принадлежит).

Так, 3 декабря в Минском районе нетрезвый водитель не подчинился требованиям об остановке. Для его задержания сотрудникам Госавтоинспекции пришлось стрелять по колесам. Медицинское освидетельствование показало более 2 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Составлен ряд административных протоколов.

К слову, за 11 месяцев 2018 года сотрудниками ГАИ Минской области выявлено около 4 тысяч фактов управления транспортным средством в нетрезвом виде. Из них около200 повторно – в отношении таких автолюбителей возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.317-прим УК.

Уважаемые граждане! Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии алкогольного опьянения или не имеющий права управления, сообщите в дежурную часть ГАИ по телефонам 229-04-44 или 102 (звонок бесплатный).

С уважением, ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ БОРИСОВСКОГО РУВД