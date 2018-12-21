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В России на калийном руднике произошла авария: под землей остаются 9 человек, связи с ними нет

22.12.2018 15:48 — ЧП | Tut.by  
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Утром 22 декабря на калийном руднике в Соликамске (Россия) произошла авария. Под землей остались 9 человек, на месте работают горноспасатели. Об этом сообщается на сайте «Уралкалия».

По данным предприятия, произошло задымление в 4 стволе калийного рудника № 3. Там оказались 9 сотрудников подрядной организации. Их ищут горноспасатели.

Уточняется, что с декабря 2017-го объект передали подрядчику для проведения производственных работ, связанных с обеспечением промышленной безопасности.

Как уточняет ТАСС, на момент возникновения ЧП в шахте шли работы по бетонированию. Сейчас там сильное задымление и высокая температура, связи с людьми нет.

В СМИ появлялась информация о якобы взрыве метана, который мог быть причиной. Но в МЧС и на предприятии эту информацию опровергли, сообщает Газета.ru.

«Никакого возгорания метана не было. Горит проходческий полок диаметром семь метров — это конструкция для проходки вертикальных стволов шахты», — сказал источник изданию ТАСС.

Предприятие «Уралкалий» — один из ведущих производителей калия в мире. Ему принадлежат пять рудников и семь обогатительных фабрик в российских городах Березники и Соликамск (Пермский край). В производстве заняты около 11 тысяч сотрудников.

 
 
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