|
В России на калийном руднике произошла авария: под землей остаются 9 человек, связи с ними нет
Утром 22 декабря на калийном руднике в Соликамске (Россия) произошла авария. Под землей остались 9 человек, на месте работают горноспасатели. Об этом
По данным предприятия, произошло задымление в 4 стволе калийного рудника № 3. Там оказались 9 сотрудников подрядной организации. Их ищут горноспасатели.
Уточняется, что с декабря 2017-го объект передали подрядчику для проведения производственных работ, связанных с обеспечением промышленной безопасности.
Как
В СМИ появлялась информация о якобы взрыве метана, который мог быть причиной. Но в МЧС и на предприятии эту информацию
«Никакого возгорания метана не было. Горит проходческий полок диаметром семь метров — это конструкция для проходки вертикальных стволов шахты», —
Предприятие «Уралкалий» — один из ведущих производителей калия в мире. Ему принадлежат пять рудников и семь обогатительных фабрик в российских городах Березники и Соликамск (Пермский край). В производстве заняты около 11 тысяч сотрудников.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Людей ищут горноспасатели.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)