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Смертельное ДТП под Слуцком: возбуждено уголовное дело

22.12.2018 — ЧП | Единство  
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По предварительным данным следствия, 19-летний житель Слуцкого района управлял служебным автомобилем «ГАЗ» и двигался по ул. Шоссейной в а.г Лучники в направлении Слуцка. Объезжая припаркованный на обочине автомобиль, в результате заноса выехал на встречную полосу и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении легковым автомобилем «Джили».

В результате ДТП 39-летний пассажир легкового автомобиля скончался, водитель «Джили» и еще двое его пассажиров с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Медицинская помощь также понадобилась пассажиру «ГАЗ».

На месте происшествия работали следователи областного управления и центрального аппарата, специализирующиеся на расследовании преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Следственно-оперативной группой с привлечением передвижной криминалистической лаборатории Следственного комитета проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, вещественные доказательства, изъяты автомобили.

По результатам проведенных первоначальных следственных действий в отношении водителя «ГАЗ» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса.

В рамках расследования специалистам управления ГКСЭ по Минской области поручено проведение ряда экспертиз. Процессуальные и следственные действия по уголовному делу продолжаются.

        

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног

 
 
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Управлением Следственного комитета по Минской области устанавливаются обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло днем 18...
 
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