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В Индонезии 62 человека погибли из-за цунами

23.12.2018 08:15 — ЧП | Tut.by  
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По меньшей мере 62 человека погибли, 20 человек пропали без вести и 584 — пострадали из-за цунами в Индонезии. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель индонезийского Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, передает ТАСС.

«По последним данным, 62 человека погибли, не менее 20 пропали без вести, еще 584 пострадали», — приводит новостной портал Detik его заявление. Нугрохо также отметил, что «было сильно повреждено около 430 жилых зданий, несколько гостиниц».

Ранее Сутопо Нугрохо говорил о 43 погибших.

Цунами было зафиксировано в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. Как уточнил Нугрохо, сильная волна могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау.

 
 
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