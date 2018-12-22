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В Барановичах пассажиров эвакуировали из здания вокзала в связи с сообщением о минировании
В Барановичах пассажиров эвакуировали из здания вокзала в связи с сообщением о минировании, сообщил TUT.BY пользователь.
Как рассказал официальный представитель УВД Брестской области Сергей Дученко, звонок от женщины, сообщившей о минировании вокзала, поступил в МЧС.
Сейчас на месте работает милиция, спасатели, саперы — проверяют информацию о минировании. Люди из здания вокзала были эвакуированы
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В Барановичах пассажиров эвакуировали из здания вокзала в связи с сообщением о минировании, сообщил TUT.BY пользователь.
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