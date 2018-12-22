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В Барановичах пассажиров эвакуировали из здания вокзала в связи с сообщением о минировании

23.12.2018 11:04 — ЧП | Tut.by  
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В Барановичах пассажиров эвакуировали из здания вокзала в связи с сообщением о минировании, сообщил TUT.BY пользователь.


Фото прислал читатель Роман

Как рассказал официальный представитель УВД Брестской области Сергей Дученко, звонок от женщины, сообщившей о минировании вокзала, поступил в МЧС.

Сейчас на месте работает милиция, спасатели, саперы — проверяют информацию о минировании. Люди из здания вокзала были эвакуированы

 
 
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В Барановичах пассажиров эвакуировали из здания вокзала в связи с сообщением о минировании, сообщил TUT.BY пользователь.
 
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