По делу о пожаре в шахте в Соликамске задержали четырех работников подрядной организации

Четыре сотрудника компании УС-30, занимавшейся строительными работами в шахте в Соликамске, где при пожаре погибли девять человек , задержаны в рамках уголовного дела. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, передает ТАСС .

«В рамках расследования уголовного дела в качестве подозреваемых задержаны Андрей Купришкин — горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680», Максим Канищев — начальник участка № 5 объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680», Игорь Чукаев — горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680», Андрей Артюхин — начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680», — сказала Петренко.

Она также сообщила, что дело о гибели девяти человек будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета России.

«По поручению [председателя СК] Александра Бастрыкина для всестороннего тщательного и наиболее полного расследования уголовное дело по факту гибели девяти рабочих передано в центральный аппарат ведомства», — сказала она.

Петренко сообщила, что ход расследования поставлен Бастрыкиным на личный контроль.