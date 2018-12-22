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По делу о пожаре в шахте в Соликамске задержали четырех работников подрядной организации

23.12.2018 14:27 — ЧП | Tut.by  
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Четыре сотрудника компании УС-30, занимавшейся строительными работами в шахте в Соликамске, где при пожаре погибли девять человек, задержаны в рамках уголовного дела. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, передает ТАСС.

«В рамках расследования уголовного дела в качестве подозреваемых задержаны Андрей Купришкин — горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680», Максим Канищев — начальник участка № 5 объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680», Игорь Чукаев — горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680», Андрей Артюхин — начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680», — сказала Петренко.

Она также сообщила, что дело о гибели девяти человек будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета России.

«По поручению [председателя СК] Александра Бастрыкина для всестороннего тщательного и наиболее полного расследования уголовное дело по факту гибели девяти рабочих передано в центральный аппарат ведомства», — сказала она.

Петренко сообщила, что ход расследования поставлен Бастрыкиным на личный контроль.

 
 
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