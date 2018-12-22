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Мужчину, который угрожал продавщице за отказ нарезать лимон, будут судить
Завершено расследование уголовного дела хулигана, который угрожал продавщице предметом, похожим на пистолет. Об этом
Напомним, странный случай
Услышав отказ, мужчина направил на женщину предмет, который она приняла за пистолет, и пригрозил, что воспользуется им. Продавщица вызвала охрану, позже мужчину задержала милиция.
Следствие установило, что предметом, похожим на пистолет, оказалась деталь и механизм газобаллонного пневматического пистолета. Выстрелить из него обвиняемый не мог. Мужчина в содеянном раскаялся, перед кассиром извинился. Пояснил, что хотел пошутить, зная о том, что выстрелить не мог.
Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 339 (особо злостное хулиганство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает от 3 лет ограничения и до 10 лет лишения свободы. Сейчас мужчина под домашним арестом, уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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Мужчина в содеянном раскаялся, перед кассиром извинился. Пояснил, что хотел пошутить, зная о том, что выстрелить не мог.
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