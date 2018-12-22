Мужчину, который угрожал продавщице за отказ нарезать лимон, будут судить

Завершено расследование уголовного дела хулигана, который угрожал продавщице предметом, похожим на пистолет. Об этом сообщает Следственный комитет.



Скриншот из видео: пресс-служба Следственного комитета

Напомним, странный случай произошел 20 октября в одном из столичных магазинов. 31-летний пьяный мужчина обратился к продавцу и попросил нарезать купленный лимон. Женщина отказалась, так как обслуживала других покупателей.

Услышав отказ, мужчина направил на женщину предмет, который она приняла за пистолет, и пригрозил, что воспользуется им. Продавщица вызвала охрану, позже мужчину задержала милиция.

Следствие установило, что предметом, похожим на пистолет, оказалась деталь и механизм газобаллонного пневматического пистолета. Выстрелить из него обвиняемый не мог. Мужчина в содеянном раскаялся, перед кассиром извинился. Пояснил, что хотел пошутить, зная о том, что выстрелить не мог.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 339 (особо злостное хулиганство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает от 3 лет ограничения и до 10 лет лишения свободы. Сейчас мужчина под домашним арестом, уголовное дело передано прокурору для направления в суд.