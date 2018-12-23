ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На трассе М3 из-за собаки столкнулись две фуры

24.12.2018 11:50 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Бешенковичском районе две фуры столкнулись из-за выбежавшей на трассу собаки. Один из дальнобойщиков госпитализирован, сообщает пресс-служба ГАИ Витебской области.

Авария произошла 23 декабря около 13.40 на 237-м километре трассы М3 (Минск — Витебск).

35-летний дальнобойщик на Volvo с полуприцепом Schmitz, двигаясь в сторону Витебска, увидел перебегающую дорогу собаку. Он применил экстренное торможение, и в него въехала следующая за ним фура.

В результате ДТП 30-летний мужчина, управлявший вторым автомобилем, с травмами госпитализирован.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
35-летний дальнобойщик на Volvo с полуприцепом Schmitz, двигаясь в сторону Витебска, увидел перебегающую дорогу собаку. Он применил экстренное торможение, и в него...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Мужчину, который угрожал продавщице за отказ нарезать лимон, будут судить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
24.12.2018
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика