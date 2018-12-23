На трассе М3 из-за собаки столкнулись две фуры

В Бешенковичском районе две фуры столкнулись из-за выбежавшей на трассу собаки. Один из дальнобойщиков госпитализирован, сообщает пресс-служба ГАИ Витебской области.







Авария произошла 23 декабря около 13.40 на 237-м километре трассы М3 (Минск — Витебск).

35-летний дальнобойщик на Volvo с полуприцепом Schmitz, двигаясь в сторону Витебска, увидел перебегающую дорогу собаку. Он применил экстренное торможение, и в него въехала следующая за ним фура.

В результате ДТП 30-летний мужчина, управлявший вторым автомобилем, с травмами госпитализирован.