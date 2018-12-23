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На трассе М3 из-за собаки столкнулись две фуры
В Бешенковичском районе две фуры столкнулись из-за выбежавшей на трассу собаки. Один из дальнобойщиков госпитализирован,
Авария произошла 23 декабря около 13.40 на 237-м километре трассы М3 (Минск — Витебск).
35-летний дальнобойщик на Volvo с полуприцепом Schmitz, двигаясь в сторону Витебска, увидел перебегающую дорогу собаку. Он применил экстренное торможение, и в него въехала следующая за ним фура.
В результате ДТП 30-летний мужчина, управлявший вторым автомобилем, с травмами госпитализирован.
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35-летний дальнобойщик на Volvo с полуприцепом Schmitz, двигаясь в сторону Витебска, увидел перебегающую дорогу собаку. Он применил экстренное торможение, и в него...
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