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«Новый год по-итальянски?» В Гродно парень выбрасывал из окна многоэтажки технику и мебель
Утром 23 декабря, в воскресенье, жители дома на улице Наполеона Орды стали свидетелями того, как из окна многоэтажки вылетали вещи. Оказалось, что парень, избавлявшийся таким образом от мебели и техники, вовсе не поклонник знаменитой итальянской традиции выбрасывать из окон на улицы старые вещи, пишет
Квартира, из которой молодой человек выбрасывал вещи, ему не принадлежит. Ее хозяином является друг молодого человека, который в данный момент находится в Витебске. Чтобы квартира не пустовала, на время своего отсутствия он предложил там пожить своему приятелю.
Утром в воскресенье молодой человек выбросил из окна квартиры DVD-плеер, межкомнатную дверь, детскую кровать, игрушки, часть газовой плиты, кухонную утварь и одежду.
«Но и это еще не все, дебошир открыл газ и воду, затопив весь стояк и угрожая покончить с собой забрался на подоконник, откуда его и сняли вовремя подоспевшие врачи. Как стало известно, квартирант состоит на учёте у психиатра», — пишет издание.
При инциденте никто не пострадал, молодой человек доставлен в специализированное учреждение.
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Утром в воскресенье молодой человек выбросил из окна квартиры DVD-плеер, межкомнатную дверь, детскую кровать, игрушки, часть газовой плиты, кухонную утварь и одежду.
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