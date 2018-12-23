«Новый год по-итальянски?» В Гродно парень выбрасывал из окна многоэтажки технику и мебель

Утром 23 декабря, в воскресенье, жители дома на улице Наполеона Орды стали свидетелями того, как из окна многоэтажки вылетали вещи. Оказалось, что парень, избавлявшийся таким образом от мебели и техники, вовсе не поклонник знаменитой итальянской традиции выбрасывать из окон на улицы старые вещи, пишет Newgrdno.by .



Фото: newgrodno.by

Квартира, из которой молодой человек выбрасывал вещи, ему не принадлежит. Ее хозяином является друг молодого человека, который в данный момент находится в Витебске. Чтобы квартира не пустовала, на время своего отсутствия он предложил там пожить своему приятелю.

Утром в воскресенье молодой человек выбросил из окна квартиры DVD-плеер, межкомнатную дверь, детскую кровать, игрушки, часть газовой плиты, кухонную утварь и одежду.



Фото: newgrodno.by

«Но и это еще не все, дебошир открыл газ и воду, затопив весь стояк и угрожая покончить с собой забрался на подоконник, откуда его и сняли вовремя подоспевшие врачи. Как стало известно, квартирант состоит на учёте у психиатра», — пишет издание.

При инциденте никто не пострадал, молодой человек доставлен в специализированное учреждение.