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Пацаны разрисовали лифт и двери в доме по ул. Морозова и "прославились" на весь Брест
24.12.2018 14:50 — ЧП | Виртуальный Брест
Произошло это на ул.Морозова в городе Бресте. Баночка пива, краска, хорошее новогоднее настроение... Что ещё нужно для счастья современному художнику? Только место для проявления своих "творческих" способностей.
Оценить работу пожелали жильцы дома и правоохранительные органы. Помогите найти "художников" (если узнали, позвоните в 102). Их ждут растворитель и тряпочки. Ну и родителям штраф (если несовершеннолетние).
Всё произошедшее снимала камера наблюдения (полезная штука, правда?)
Всё правильно, надо проводить время так, чтобы обязательно попасть в новости Виртуального Бреста. "Слава", пусть и сомнительного характера, обеспечена.
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Произошло это на ул.Морозова в городе Бресте. Баночка пива, краска, хорошее новогоднее настроение... Что ещё нужно для счастья современному художнику? Только место...
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