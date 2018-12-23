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Пацаны разрисовали лифт и двери в доме по ул. Морозова и "прославились" на весь Брест

24.12.2018 14:50 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Произошло это на ул.Морозова в городе Бресте. Баночка пива, краска, хорошее новогоднее настроение... Что ещё нужно для счастья современному художнику? Только место для проявления своих "творческих" способностей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61889.php

Пацаны разрисовали лифт и двери в доме по ул. Морозова и "прославились" на весь Брест

Оценить работу пожелали жильцы дома и правоохранительные органы. Помогите найти "художников" (если узнали, позвоните в 102). Их ждут растворитель и тряпочки. Ну и родителям штраф (если несовершеннолетние).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61889.php

Пацаны разрисовали лифт и двери в доме по ул. Морозова и "прославились" на весь Брест

Всё произошедшее снимала камера наблюдения (полезная штука, правда?)

Всё правильно, надо проводить время так, чтобы обязательно попасть в новости Виртуального Бреста. "Слава", пусть и сомнительного характера, обеспечена.

 
Теги: Брест
 
 
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Произошло это на ул.Морозова в городе Бресте. Баночка пива, краска, хорошее новогоднее настроение... Что ещё нужно для счастья современному художнику? Только место...
 
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