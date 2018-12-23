Произошло это на ул.Морозова в городе Бресте. Баночка пива, краска, хорошее новогоднее настроение... Что ещё нужно для счастья современному художнику? Только место для проявления своих "творческих" способностей.



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Оценить работу пожелали жильцы дома и правоохранительные органы. Помогите найти "художников" (если узнали, позвоните в 102). Их ждут растворитель и тряпочки. Ну и родителям штраф (если несовершеннолетние).



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Всё произошедшее снимала камера наблюдения (полезная штука, правда?)

Всё правильно, надо проводить время так, чтобы обязательно попасть в новости Виртуального Бреста. "Слава", пусть и сомнительного характера, обеспечена.