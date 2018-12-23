В Санкт-Петербурге выстрелом в голову убили белоруску

В Санкт-Петербурге в доме на улице Варшавской была найдена женщина с огнестрельным ранением в голову, сообщают «Невские новости».

Пострадавшую доставили в больницу, медики пытались ее спасти — но спустя короткое время женщина скончалась в больнице.

Выяснилось, что погибшая приехала в Россию из Беларуси. Ей было 28 лет, сообщает АН «Оперативное прикрытие». Квартира, где ее нашли, принадлежит 52-летнему жителю Санкт-Петербурга.