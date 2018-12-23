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В Санкт-Петербурге выстрелом в голову убили белоруску
В Санкт-Петербурге в доме на улице Варшавской была найдена женщина с огнестрельным ранением в голову,
Пострадавшую доставили в больницу, медики пытались ее спасти — но спустя короткое время женщина скончалась в больнице.
Выяснилось, что погибшая приехала в Россию из Беларуси. Ей было 28 лет,
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Квартира, где ее нашли, принадлежит 52-летнему жителю Санкт-Петербурга.
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