В Пинском районе в ДТП пострадал 14-летний пассажир уснувшего за рулём водителя Opel



По предварительной информации ГАИ Бресткой области, 22 декабря около 15.30 в Пинском районе 67-летний житель г.п. Микашевичи Лунинецкого района, управляя автомобилем марки «Опель-Астра», двигался по автодороге Р-8 «Лунинец-Пинск» со стороны д. Высокое, в направлении г. Пинска.





На 52-м километре автодороги водитель уснул за рулём и совершил столкновение с остановившимся впереди, в попутном направлении для пропуска пешехода, автомобилем марки «Ауди А6», под управлением 27-летнего жителя д. Почапово Пинского района. В результате ДТП 14-летний пассажир автомобиля марки «Опель-Астра», находящийся на заднем сидении справа и пристегнутый ремнем безопасности, с травмами госпитализирован в Пинскую центральную больницу. По факту ДТП проводится проверка.



