На Чигиринском водохранлище едва не утонул рыбак - его вытащили из полыньи

На Чигиринском водохранилище в Быховском районе 24 декабря едва не утонул рыбак. Он вышел на лед и провалился, сообщили в МЧС.





46-летний могилевчанин пошел на зимнюю рыбалку около деревни Чечевичи, вышел на лед и провалился под него примерно в 150 метрах от берега. Он не мог выбраться и стал звать на помощь.

Мужчину из ледяной воды с помощью спасательной доски вытащили сотрудники МЧС, которых вызвали очевидцы. Толщина льда на водохранилище составляет 3−5 см.