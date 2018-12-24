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На Чигиринском водохранлище едва не утонул рыбак - его вытащили из полыньи
На Чигиринском водохранилище в Быховском районе 24 декабря едва не утонул рыбак. Он вышел на лед и провалился,
46-летний могилевчанин пошел на зимнюю рыбалку около деревни Чечевичи, вышел на лед и провалился под него примерно в 150 метрах от берега. Он не мог выбраться и стал звать на помощь.
Мужчину из ледяной воды с помощью спасательной доски вытащили сотрудники МЧС, которых вызвали очевидцы. Толщина льда на водохранилище составляет 3−5 см.
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Лед на водоеме слишком тонкий для ловли рыбы прямо с него.
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