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В метро мужчина спрыгнул на рельсы и побежал в тоннель. Останавливали движение поездов

25.12.2018 21:06 — ЧП | Tut.by  
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Около 19.50 25 декабря пользователи TUT.BY сообщили об остановке движения на первой линии метро. Поезда к тому времени не ходили уже около 10 минут. Оказалось, что на рельсы спрыгнул мужчина и побежал в тоннель.

По громкой связи пассажирам минской подземки сообщили, что поезда не ходят по техническим причинам. Как рассказали TUT.BY очевидцы, на станции «Институт культуры» мужчины прыгнул на рельсы и направился в тоннель. Его удалось поймать.

Информацию подтвердили и в пресс-службе метро.

«25.12 в 20.39 на ст. Институт культуры на путь спрыгнул мужчина и побежал в тоннель. Сразу было снято напряжение с контактного рельсах. Правонарушитель задержан инспекторами службы безопасности. В 20.55 движение поездов восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства», — сказано в сообщении.

 
 
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Как рассказали TUT.BY очевидцы, на станции «Институт культуры» мужчины прыгнул на рельсы и направился в туннель. Его удалось поймать.
 
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