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В Минске горела квартира на 12-м этаже. Под ее окнами спасатели обнаружили погибшую женщину
В Минске 24 декабря в столичной многоэтажке горела квартира. Под ее окнами на земле обнаружен труп женщины. Причины пожара, а также обстоятельства смерти погибшей сейчас устанавливаются. Подробности инцидента сообщила
Сообщение о том, что из окна квартиры, расположенной на последнем этаже 12-этажного жилого дома по улице Лобанка, выпала женщина, поступило на «112» 24 декабря в 09.37.
Прибывшие к месту происшествия спасатели под окнами квартиры на земле обнаружили женщину без признаков жизни. После осмотра бригадой скорой помощи констатирована ее смерть, термические ожоги на теле погибшей не обнаружены.
В результате пожара повреждено имущество в жилой комнате, закопчена квартира. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии — неосторожное обращение с огнем погибшей, нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание).
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Прибывшие к месту происшествия спасатели под окнами квартиры на земле обнаружили женщину без признаков жизни. После осмотра бригадой скорой помощи...
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