В Минске горела квартира на 12-м этаже. Под ее окнами спасатели обнаружили погибшую женщину

В Минске 24 декабря в столичной многоэтажке горела квартира. Под ее окнами на земле обнаружен труп женщины. Причины пожара, а также обстоятельства смерти погибшей сейчас устанавливаются. Подробности инцидента сообщила пресс-служба МЧС .



Фото: Минское городское управление МЧС

Сообщение о том, что из окна квартиры, расположенной на последнем этаже 12-этажного жилого дома по улице Лобанка, выпала женщина, поступило на «112» 24 декабря в 09.37.

Прибывшие к месту происшествия спасатели под окнами квартиры на земле обнаружили женщину без признаков жизни. После осмотра бригадой скорой помощи констатирована ее смерть, термические ожоги на теле погибшей не обнаружены.





















В результате пожара повреждено имущество в жилой комнате, закопчена квартира. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии — неосторожное обращение с огнем погибшей, нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание).