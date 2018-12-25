Два человека погибли в ДТП в Гомельском районе

Следственное управление УСК по Гомельской области завело уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух человек) УК по факту ДТП в Гомельском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.





24 декабря около 16 часов на 79-м км трассы граница Российской Федерации — Гомель — Кобрин водитель «Киа» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «Скания». В результате ДТП 50-летний водитель легковушки и его 48-летняя супруга скончались на месте происшествия. Их 24-летняя дочь госпитализирована. Все трое проживали в Речице.

Следователи совместно с экспертами осмотрели место происшествия, зафиксировали следовую картину. Будут проведены необходимые судебно-медицинские и автотехнические экспертизы. Работу на месте происшествия координировал начальник УСК по Гомельской области.

Сотрудники Следственного комитета просят граждан, ставших очевидцами происшествия или обладающих записями видеорегистратора с места ДТП, обратиться в УСК по Гомельской области по телефонам: (80232) 69-31-23, (8029) 345-29-37, (8044) 772-75-45.

Читать полностью: https://www.belta.by/incident/view/dva-cheloveka-pogibli-v-dtp-v-gomelskom-rajone-330668-2018/

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

БЕЛТА.