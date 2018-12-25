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Пинские пограничники задержали белоруса, пытавшегося под покровом ночи пробраться в Украину
26.12.2018 — ЧП | Полесская правда
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— 26 декабря около трех часов ночи дежурному пограничной заставы «Дивин» поступил сигнал сработки одного из участков сигнализационного комплекса. На место предположительного нарушения выдвинулась тревожная группа, которая обнаружила признаки преодоления рубежа охраны и следы человека, ведущие в сторону границы. В ходе отработки следа с применением служебной собаки в 800 метрах от Государственной границы был задержан неизвестный.
При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что 38-летний житель населенного пункта Дивин таким образом пытался посетить родственников в Украине. По неустановленным пока что причинам задержанный не стал дожидаться утра, чтобы в установленное время работы пункта пропуска «Дивин» попасть в соседнюю страну, а решил это сделать незаконным способом.
— За данное правонарушение житель Кобринского района будет привлечен к административной ответственности по статье 23.29 КоАП в виде штрафа в размере 40 базовых величин, — подытожил Михаил Бут-Гусаим.
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