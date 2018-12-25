ОВД администрации Московского района г. Бреста устанавливается личность мужчины

Указанный мужчина является свидетелем, который около 20.00 часов 02.11.2018 находился в помещении магазина «Техника и быт», расположенном по адресу: г. Брест, ул. Гродненская 32, а также наблюдал потасовку, происходившую возле вышеуказанного магазина.



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Лицам кому, что-либо известно о данных личности вышеуказанного гражданина просьба сообщить по телефонам +37529-7292861 МТС , +37529-2250465 МТС или в ОДС Московского РОВД г. Бреста +37529-7291764 МТС, вознаграждение и конфиденциальность гарантированна



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