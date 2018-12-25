|
ОВД администрации Московского района г. Бреста устанавливается личность мужчины
26.12.2018 19:08 — ЧП | Виртуальный Брест
Указанный мужчина является свидетелем, который около 20.00 часов 02.11.2018 находился в помещении магазина «Техника и быт», расположенном по адресу: г. Брест, ул. Гродненская 32, а также наблюдал потасовку, происходившую возле вышеуказанного магазина.
Лицам кому, что-либо известно о данных личности вышеуказанного гражданина просьба сообщить по телефонам +37529-7292861
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Указанный мужчина является свидетелем, который около 20.00 часов 02.11.2018 находился в помещении магазина «Техника и быт», расположенном по адресу: г. Брест, ул....
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)