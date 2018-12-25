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Мужчина подозревается в хищении товара в магазине Дискаунт

26.12.2018 21:10 — ЧП | Виртуальный Брест  
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ОВД администрации Московского района г. Бреста устанавливается личность мужчины/


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61947.php

Мужчина подозревается в хищении товара в магазине Дискаунт

Около 08.54 часов 24.12.2018 совершил хищение товара в магазине «Дискаунт», расположенном по адресу: г. Брест, пр-т. Машерова, 63.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61947.php

Мужчина подозревается в хищении товара в магазине Дискаунт

Лицам кому, что-либо известно о данных личности вышеуказанного гражданина просьба сообщить по телефонам +37529-7292861 МТС, +37529-2250465 МТС или в ОДС Московского РОВД г. Бреста +37529-7291764 МТС, вознаграждение и конфиденциальность гарантирована

 
Теги: Брест
 
 
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ОВД администрации Московского района г. Бреста устанавливается личность мужчины/ Около 08.54 часов 24.12.2018 совершил хищение товара в магазине «Дискаунт»,...
 
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ОВД администрации Московского района г. Бреста устанавливается личность мужчины
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