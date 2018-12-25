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Мужчина подозревается в хищении товара в магазине Дискаунт
26.12.2018 21:10 — ЧП | Виртуальный Брест
ОВД администрации Московского района г. Бреста устанавливается личность мужчины/
Около 08.54 часов 24.12.2018 совершил хищение товара в магазине «Дискаунт», расположенном по адресу: г. Брест, пр-т. Машерова, 63.
Лицам кому, что-либо известно о данных личности вышеуказанного гражданина просьба сообщить по телефонам +37529-7292861
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ОВД администрации Московского района г. Бреста устанавливается личность мужчины/ Около 08.54 часов 24.12.2018 совершил хищение товара в магазине «Дискаунт»,...
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