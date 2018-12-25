Мужчина подозревается в хищении товара в магазине Дискаунт

ОВД администрации Московского района г. Бреста устанавливается личность мужчины/



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61947.php

Читать полностью в источнике с фото:





Около 08.54 часов 24.12.2018 совершил хищение товара в магазине «Дискаунт», расположенном по адресу: г. Брест, пр-т. Машерова, 63.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61947.php

Читать полностью в источнике с фото:





Лицам кому, что-либо известно о данных личности вышеуказанного гражданина просьба сообщить по телефонам +37529-7292861 МТС , +37529-2250465 МТС или в ОДС Московского РОВД г. Бреста +37529-7291764 МТС, вознаграждение и конфиденциальность гарантирована