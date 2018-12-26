|
Тело мужчины со следами ожогов обнаружено в Каменецком районе
27.12.2018 14:48 — ЧП | Виртуальный Брест
Следователи устанавливают причину гибели жителя Каменецкого района. Мужчина найден в своем доме со следами ожогов, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Ранним утром 26 декабря в дом к 60-летнему жителю деревни Новицковичи зашла его соседка. Она увидела сельчанина, лежащим на полу вблизи печи. На его лице и туловище были следы ожогов. При этом пожара в доме не было.
Каменецким районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Для установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователи устанавливают причину гибели жителя Каменецкого района. Мужчина найден в своем доме со следами ожогов, сообщил БЕЛТА официальный представитель...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)