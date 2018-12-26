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Тело мужчины со следами ожогов обнаружено в Каменецком районе

27.12.2018 14:48 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Следователи устанавливают причину гибели жителя Каменецкого района. Мужчина найден в своем доме со следами ожогов, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61974.php

Тело мужчины со следами ожогов обнаружено в Каменецком районе

Ранним утром 26 декабря в дом к 60-летнему жителю деревни Новицковичи зашла его соседка. Она увидела сельчанина, лежащим на полу вблизи печи. На его лице и туловище были следы ожогов. При этом пожара в доме не было.

Каменецким районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Для установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.

 
 
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Следователи устанавливают причину гибели жителя Каменецкого района. Мужчина найден в своем доме со следами ожогов, сообщил БЕЛТА официальный представитель...
 
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