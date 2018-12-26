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В Гомеле дома погиб двухнедельный младенец
В Гомеле дома погибла новорожденная девочка. Трагедия произошла 23 декабря.
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Официальная информация СК скупа: «23 декабря утром в квартире по месту жительства родители обнаружили ребенка без признаков жизни. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза».
Обстоятельств, указывающих на криминальный характер смерти, пока не установлено.
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23 декабря утром в квартире по месту жительства родители обнаружили ребенка без признаков жизни.
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