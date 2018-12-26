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В Гомеле дома погиб двухнедельный младенец

27.12.2018 16:00 — ЧП | Tut.by  
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В Гомеле дома погибла новорожденная девочка. Трагедия произошла 23 декабря.

По информации «Сильных Новостей», малышку забрали из роддома и она спала на диване вместе с родителями. Двухнедельного ребенка, пишет онлайн-издание, раздавило конструкцией дивана.

Официальная информация СК скупа: «23 декабря утром в квартире по месту жительства родители обнаружили ребенка без признаков жизни. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза».

Обстоятельств, указывающих на криминальный характер смерти, пока не установлено.

 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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23 декабря утром в квартире по месту жительства родители обнаружили ребенка без признаков жизни.
 
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