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Популярный автоблогер из Бреста получил 2 года колонии за распространение порно

27.12.2018 16:50 — ЧП | Виртуальный Брест  
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В Бресте вступил в силу приговор по обвинению популярного автоблогера Олега Нестерова, который обвинялся в распространении порнографии, сообщил TUT.BY источник.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61976.php

Популярный автоблогер из Бреста получил 2 года колонии за распространение порно

По данным TUT.BY, 5 ноября суд Ленинского района признал мужчину виновным в распространении порнографических материалов с использованием глобальной компьютерной сети Интернет и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

Обвиняемый обжаловал приговор, но 21 декабря его апелляция была отклонена. Решение суда Ленинского района вступило в силу.

Подробности уголовного дела не разглашаются — заседания проходили в закрытом режиме. Как сообщили TUT.BY друзья Олега, знакомые с ситуацией, он под фейковым аккаунтом разместил в соцсетях несколько постов, призывающих вступить в группу с материалами порнографического характера. Был ли он администратором этой группы — неизвестно. Сейчас и фейковый аккаунт, и группа удалены.

Олег Нестеров — популярный YouTube-блогер, создатель и ведущий канала «Олег Нестеров Брест ОНБ», на который подписано 144 тысячи пользователей. В своих видеороликах он рассказывал о покраске и тюнинге автомобилей. Он также организовывал в Бресте благотворительный концерт.

Что будет с каналом на время заключения его автора, пока неясно. Как сообщили TUT.BY друзья осужденного, все реквизиты для входа в аккаунт были только у Олега.

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте вступил в силу приговор по обвинению популярного автоблогера Олега Нестерова, который обвинялся в распространении порнографии, сообщил TUT.BY источник. По...
 
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