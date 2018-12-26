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Популярный автоблогер из Бреста получил 2 года колонии за распространение порно
27.12.2018 16:50 — ЧП | Виртуальный Брест
В Бресте вступил в силу
По данным TUT.BY, 5 ноября суд Ленинского района признал мужчину виновным в распространении порнографических материалов с использованием глобальной компьютерной сети Интернет и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.
Обвиняемый обжаловал
Подробности уголовного дела не разглашаются — заседания проходили в закрытом режиме. Как сообщили TUT.BY друзья Олега, знакомые с ситуацией, он под фейковым аккаунтом разместил в соцсетях несколько постов, призывающих вступить в группу с материалами порнографического характера. Был ли он администратором этой группы — неизвестно. Сейчас и фейковый аккаунт, и группа удалены.
Олег Нестеров — популярный YouTube-блогер, создатель и ведущий канала «Олег Нестеров Брест ОНБ», на который подписано 144 тысячи пользователей. В своих видеороликах он рассказывал о покраске и тюнинге автомобилей. Он также организовывал в Бресте
Что будет с каналом на время заключения его автора, пока неясно. Как сообщили TUT.BY друзья осужденного, все реквизиты для входа в аккаунт были только у Олега.
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В Бресте вступил в силу приговор по обвинению популярного автоблогера Олега Нестерова, который обвинялся в распространении порнографии, сообщил TUT.BY источник. По...
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