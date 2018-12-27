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В Пинске уголовное дело заведено на прораба строительной организации

28.12.2018 — ЧП | Полесская правда  
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В Пинске уголовное дело заведено на прораба строительной организации
По данным следствия, 24 ноября текущего года, примерно в 9 часов 30 минут, в милицию от врача скорой помощи поступило сообщение о гибели 59-летнего жителя Пинска.

Как сообщил корреспонденту pinsknews.by официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк, следователями было установлено, что в этот день, примерно в 9 часов 20 минут, мужчина, работавший каменщиком-монтажником одной из строительных организаций, выполнял работы по демонтажу опалубки лестничной клетки. В этот момент щит опалубки под собственной тяжестью упал вниз вместе с настилом, на котором стоял рабочий, после чего на последнего упал крепежный ригель весом около 40 килограммов.

От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. В момент происшествия он не был пристегнут страховочным тросом.

В отношении прораба строительной организации, 60-летнего жителя Пинска, который являлся ответственным за обеспечение безопасных и здоровых условий труда на строительном объекте, допустил нарушение правил безопасности строительных работ, что привело к указанным последствиям Пинским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

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