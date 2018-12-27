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В Пинске уголовное дело заведено на прораба строительной организации
28.12.2018 — ЧП | Полесская правда
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Как сообщил корреспонденту pinsknews.by официальный представитель УСК по Брестской области
От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. В момент происшествия он не был пристегнут страховочным тросом.
В отношении прораба строительной организации, 60-летнего жителя Пинска, который являлся ответственным за обеспечение безопасных и здоровых условий труда на строительном объекте, допустил нарушение правил безопасности строительных работ, что привело к указанным последствиям Пинским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.
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