В Пинске уголовное дело заведено на прораба строительной организации



По данным следствия, 24 ноября текущего года, примерно в 9 часов 30 минут, в милицию от врача скорой помощи поступило сообщение о гибели 59-летнего жителя Пинска.

Как сообщил корреспонденту pinsknews.by официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк , следователями было установлено, что в этот день, примерно в 9 часов 20 минут, мужчина, работавший каменщиком-монтажником одной из строительных организаций, выполнял работы по демонтажу опалубки лестничной клетки. В этот момент щит опалубки под собственной тяжестью упал вниз вместе с настилом, на котором стоял рабочий, после чего на последнего упал крепежный ригель весом около 40 килограммов.

От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. В момент происшествия он не был пристегнут страховочным тросом.

В отношении прораба строительной организации, 60-летнего жителя Пинска, который являлся ответственным за обеспечение безопасных и здоровых условий труда на строительном объекте, допустил нарушение правил безопасности строительных работ, что привело к указанным последствиям Пинским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.