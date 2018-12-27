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В Борисовском районе водитель наехал на пешехода, лежащего на дороге

28.12.2018 — ЧП | Единство  
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В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Мужчина световозвращающими элементами не был обозначен. К слову, ранее он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения (ч.2 ст. 18.23 КоАП). По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что особую опасность на проезжей части или вблизи нее создают нетрезвые пешеходы. Они ведут себя нелогично, неосторожно, а иногда и агрессивно. Их поведение невозможно предугадать, поэтому водитель должен немедленно принять меры предосторожности, а при необходимости остановиться. Имеют место случаи, когда нетрезвые пешеходы выбирают для своего отдыха проезжую часть, такие аварии заканчиваются тяжелыми последствиями.

В отношении пешехода, который в темное время суток движется по проезжей части, не обозначив себя фликером, применяются штрафные санкции в размере от 24,5 до 73,5 рублей (от 1 до 3 базовых величин) или предупреждение. Если нарушение им Правил дорожного движения повлекло создание аварийной ситуации, то размер штрафа составляет от 73,5 до 196 рублей (от 3 до 8 базовых величин). На сумму от 73,5 до 122,5 рублей (от 3 до 5 базовых величин) штрафуется пешеход, если он находится на дороге в состоянии алкогольного опьянения. В случае, если нарушение Правил дорожного движения повлекло причинение потерпевшему легкого телесного повреждения, либо повреждения транспортного средства, груза, дорожного покрытия, дорожных и других сооружений или иного имущества, виновный подвергается штрафу от 122,5 до 490 рублей (от 5 до 20 базовых величин).

http://minsk-region.gov.by/ru/

 
 
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В Борисовском районе 25 декабря около 19:15 на 10 км а/д Н-8108 Гливин-Забашевичи-Новощено-Новодворье вблизи д. Забашевичи 61-летний минчанин на Toyota Hilux, двигаясь со стороны...
 
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