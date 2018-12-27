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В Витебске и Полоцке в один день тушили 3 пожара, причина которых - поджог. Есть пострадавший

28.12.2018 10:41 — ЧП | Tut.by  
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В Витебске и Полоцке 27 декабря спасатели тушили три пожара, во всех случаях предположительная версия возгорания — поджог, сообщает МЧС.

Около пяти часов утра в МЧС сообщили о пожаре в 3-комнатной квартире на улице Чкалова в Витебске. В жилище повреждено имущество, закопчены потолок, стены.

В полседьмого утра позвонили с улицы Петруся Бровки в областном центре: здесь горел гараж в ГПК № 18. Огонь повредил повреждены находящиеся внутри Ford Transit и квадроцикл, а также другое имущество.

Под вечер, в начале пятого, произошел пожар в доме на улице Осипенко в Полоцке. Получил травмы муж хозяйки, он госпитализирован. В жилище уничтожена веранда, повреждены потолочное перекрытие, имущество, закопчены стены.

Во всех трех случаях, по мнению сотрудников МЧС, мог быть поджог.

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске и Полоцке 27 декабря спасатели тушили три пожара, во всех случаях предположительная версия возгорания - поджог.
 
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