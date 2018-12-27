ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте вынесли приговор похитителям арматуры с завода

28.12.2018 11:44 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Суд Московского района Бреста сегодня огласил приговор по обвинению двух работников строительного завода в совершении хищений путем злоупотребления служебными полномочиями, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62013.php

В Бресте вынесли приговор похитителям арматуры с завода

На скамье подсудимых оказались начальник арматурного цеха 1966 года рождения и бригадир 1983 года рождения. Используя свои служебные полномочия, мужчины похищали с предприятия арматуру. Преступную схему раскрыли сотрудники ОБЭП Московского РОВД Бреста и УБЭП УВД облисполкома, которые задержали злоумышленников с поличным. В мае текущего года фигуранты были заключены под стражу. Следствием установлено четыре эпизода противоправной деятельности мужчин. В общей сложности они завладели 44,4 т арматуры на сумму более Br63 тыс., продукцию в последующем реализовывали.

Судом Московского района Бреста мужчины признаны виновными в совершении преступления по ч.2, 3, 4 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) УК. Начальнику цеха назначено окончательное наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества. Также на пять лет он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. Его младший коллега приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества. Решением суда он также на пять лет лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Приговор не вступил в законную силу.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Московского района Бреста сегодня огласил приговор по обвинению двух работников строительного завода в совершении хищений путем злоупотребления служебными...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Витебске и Полоцке в один день тушили 3 пожара, причина которых - поджог. Есть пострадавший
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Новы дзень (Жлобин)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика