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С пятого этажа общежития БГУ ночью упал студент и разбился насмерть

28.12.2018 14:23 — ЧП | Tut.by  
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Ночью с пятого этажа общежития БГУ на улице Свердлова, 34, упал и разбился насмерть студент. Об этом TUT.BY сообщили читатели и подтвердили в Следственном комитете. В ведомстве также рассказали обстоятельства происшествия.


Фото: earchives.bsu.by

Как рассказал читатель портала, парень выпал из окна пятого (мансардного) этажа общежития № 1 Белгосуниверситета. Он был студентом второго курса Института бизнеса и менеджмента технологий БГУ.

В Следственном комитете подтвердили факт падения и гибели 18-летнего парня.

— По предварительной информации, смерть наступила в результате падения с высоты пятого этажа. По полученным данным, компания молодых людей собралась накануне вечером в одной из комнат пятого этажа для распития спиртных напитков. Периодически молодые люди развлекались тем, что вылезали из окон для фотографирования, а один из студентов, который увлекался паркуром, при этом забрался на фасад и вернулся обратно. Соответствующие фотографии изъяты и приобщены к материалу проверки, — сообщает ведомство.


По показаниям очевидцев, когда компания находилась на общей кухне, вышеупомянутый молодой человек открыл окно и снова вылез с подоконника на фасад здания. Спустя некоторое время он исчез из виду компании и присутствовавшие в комнате выглянули в окно. Они увидели, что парень лежит на земле.

Следователи провели осмотр места падения, назначили судебно-медицинскую экспертизу, опросили участников вечеринки. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Октябрьским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.

 
 
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