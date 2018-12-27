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В Египте около пирамид в Гизе подорвали автобус с туристами
В Египте около пирамид в Гизе был подорван автобус с туристами. Об этом сообщает
В результате погибли по меньшей мере два человека и десять человек пострадали, цитирует телеканал МВД Египта. Погибшие — туристы из Вьетнама.
Взрывное устройство было спрятано рядом с дорогой, сообщает Sky News Arabiya. «Аль-Арабия» уточняет, что это была, по предварительным данным, самодельная бомба.
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В результате погибли по меньшей мере два человека и десять человек пострадали, цитирует телеканал МВД Египта. Погибшие - туристы из Вьетнама.
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