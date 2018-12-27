В Египте около пирамид в Гизе подорвали автобус с туристами

В Египте около пирамид в Гизе был подорван автобус с туристами. Об этом сообщает «Аль-Арабия» .

В результате погибли по меньшей мере два человека и десять человек пострадали, цитирует телеканал МВД Египта. Погибшие — туристы из Вьетнама.

Взрывное устройство было спрятано рядом с дорогой, сообщает Sky News Arabiya. «Аль-Арабия» уточняет, что это была, по предварительным данным, самодельная бомба.