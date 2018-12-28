Новый год – без происшествий



Использование пиротехнических средств в общественных местах запрещено, так как при их использовании возможно причинение телесных повреждений как себе, так и окружающим, а также возникновение пожара. Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях использование пиротехнических изделий квалифицируется как мелкое хулиганство (ст. 17.1 КоАП), которое наказывается штрафом в размере от 2 до 30 базовых величин или административным арестом до 15 суток. Использование пиротехнических изделий несовершеннолетними повлечет за собой административную ответственность их родителей (ст. 9.4 КоАП) с одновременной постановкой их ребенка на профилактический учет органов внутренних дел. Данный административный проступок влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 10 базовых величин. Если использование пиротехнических средств носит умышленный характер, грубо нарушающий общественный порядок и выражающий явное неуважение к обществу (например, подрыв петард в общественном транспорте и т.д.), ответственность наступает по ч. 1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Данное деяние наказывается общественными работами или штрафом, или арестом на срок до шести месяцев, или лишением свободы на срок до трех лет. Если использование пиротехники повлекло за собой по неосторожности причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения либо ущерба в крупном размере, ответственность наступает по статье 299 (нарушение правил обращения с огнестрельным оружием, взрывоопасными, легковоспламеняющимися, едкими веществами или пиротехническими изделиями) УК РБ и совершение данного деяния наказывается исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до трех месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения двум или более лицам, наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

Согласно нормам действующего законодательства, фейерверки могут проводить организации, уставом которых предусмотрен данный вид деятельности, а также имеющие соответствующие документы и квалифицированный персонал.

Гражданам в местах проведения массовых мероприятий категорически запрещается:

— иметь при себе огнестрельное, газовое или иное оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы, пиротехнические изделия, а также специально изготовленные или приспособленные предметы, использование которых может привести к нанесению телесных повреждений, угрозе жизни и здоровью окружающих;

— иметь при себе имитаторы и муляжи данных предметов;

— находиться в состоянии алкогольного опьянения;

— проносить с собой спиртные и иные напитки в стеклянной, металлической таре и пластиковых пакетах темного цвета.

Соблюдение данных правил позволит обеспечить общественный порядок и безо-пасность граждан на должном уровне.

ООПП ОВД райисполкома .

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