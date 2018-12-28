В Дзержинске в своем доме убитыми обнаружены пожилые супруги

В Дзержинске в своем доме обнаружили тела 74-летнего мужчины и 75-летней женщины с ножевыми ранениями, сообщили в Следственном комитете.

Супругов нашел сын, который пришел навестить их вечером 28 декабря.

По подозрению в совершении преступления задержан ранее неоднократно судимый 33-летний местный житель, работающий животноводом.

«С целью установления мотива и всех обстоятельств преступлений с задержанным работают следователи. По изъятым с места происшествия следам и предметам назначен ряд экспертиз», — сказано в сообщении.