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В Дзержинске в своем доме убитыми обнаружены пожилые супруги

29.12.2018 14:52 — ЧП | Tut.by  
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В Дзержинске в своем доме обнаружили тела 74-летнего мужчины и 75-летней женщины с ножевыми ранениями, сообщили в Следственном комитете.

Супругов нашел сын, который пришел навестить их вечером 28 декабря.

По подозрению в совершении преступления задержан ранее неоднократно судимый 33-летний местный житель, работающий животноводом.

«С целью установления мотива и всех обстоятельств преступлений с задержанным работают следователи. По изъятым с места происшествия следам и предметам назначен ряд экспертиз», — сказано в сообщении.

 
 
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Супругов нашел сын, который пришел навестить их вечером 28 декабря.
 
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