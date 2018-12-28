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В Дзержинске в своем доме убитыми обнаружены пожилые супруги
В Дзержинске в своем доме обнаружили тела 74-летнего мужчины и 75-летней женщины с ножевыми ранениями,
Супругов нашел сын, который пришел навестить их вечером 28 декабря.
По подозрению в совершении преступления задержан ранее неоднократно судимый 33-летний местный житель, работающий животноводом.
«С целью установления мотива и всех обстоятельств преступлений с задержанным работают следователи. По изъятым с места происшествия следам и предметам назначен ряд экспертиз», — сказано в сообщении.
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Супругов нашел сын, который пришел навестить их вечером 28 декабря.
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