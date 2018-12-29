Вердикт суда: директор пинской школы виновен в причинении телесных повреждений школьникам

Фёдор Радион должен заплатить в доход государства штраф в размере 15 базовых величин.



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В зале суда г.Пинска и Пинского района 27 декабря

Суд Пинска и Пинского района рассматривает административное дело в отношении директора СШ №18 Фёдора Радиона. Его обвиняют в умышленном причинении телесного повреждения двум несовершеннолетним.

Уже прошло три судебных заседания. На первом были заслушаны обе стороны административного процесса, на втором опрошены свидетели со стороны Фёдора Радиона. Обе стороны в своих пояснениях придерживались версий, высказанных на первом судебном заседании (одна утверждает, что были насильственные действия со стороны директора школы, вторая отрицает это).

26 декабря прошло третье судебное заседание, на котором были зачитаны некоторые материалы дела, например, характеристика на Фёдора Радиона, выписки из заключений судмедэкспертов.

Были заслушаны звуковые файлы звонков в «скорую помощь» и милицию. Просмотрены видеофайлы с телефона матери одного из пострадавших детей, экшн-камеры одного из детей и камер наружного видеонаблюдения школы.

Также инициаторами административного процесса было заявлено ходатайство о приложении к материалам дела статьи, вышедшей на Медиа-Полесье. Суд удовлетворил это ходатайство.

27 декабря прошли так называемые «прения сторон» и было вынесено судебное решение.

Перед началом прений суд ещё раз напомнил о возможном прекращении административного дела в связи с примирением сторон.

Матери пострадавших школьников в своих выступлениях отказались от примирения. Они приводили доводы, характеризующие с негативной стороны Фёдора Радиона, настаивали, что он нанёс детям телесные повреждения, моральные травмы и требовали наказать директора.

Адвокат Фёдора Радиона просила сосредоточиться на трёх милицейских протоколах, на основании которых и было начато административное дело. И заявила, что её подзащитный невиновен, так как его вина не доказана. Фёдор Радион не отрицает, что допустил столкновение детей телами, но сделал это не умышленно и не желал нанести им телесные повреждения. А дети специально снимали провокационные видео и выкладывали их в интернете для получения «лайков».

Фёдор Радион в своём выступлении заявил, что обеспечивал порядок, попытался остановить подростков, которые не реагировали на многочисленные замечания, провоцировали на конфликт работников школы, чтобы снять конфликты на видео. Директор отметил, что сейчас школа отвечает за все проступки учеников, а многие родители не уделяют должного внимания воспитанию своих детей. Принёс извинения Анастасии Жук и её сыну за то, что тот получил травму губы. Отметил, что подростки своим поведением бросили вызов всему педагогическому сообществу и попросил принятия объективного решения суда.

Суд Пинского района и города Пинска принял решение признать Фёдора Радиона виновным в совершении административного правонарушения ч 1 ст. 91 КоАП РБ «Умышленное причинение телесного повреждения, не повлекшего за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности». Директор школы должен выплатить в казну государства штраф в размере 15 базовых величин (367 руб. 50 коп).

Решение суда может быть обжаловано в суде высшей инстанции.