Топ-5 криминальных курьезов года по Брестской области

В 2018 году в криминальных сводках порой встречались такие, которые иначе как курьезными не назовешь.



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Zarya.by составила подборку самых-самых.

1. Жених-воришка

В Московский РОВД г. Бреста обратился мужчина 1985 года рождения. Он сообщил, что у него из квартиры пропали 5 тысяч долларов США. Сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершил коллега потерпевшего. В один из дней злоумышленник воспользовался оставленными без присмотра ключами от квартиры и сделал дубликат. Зная, когда коллеги не будет дома, забрался в жилище и украл деньги, а похищенное потратил на собственную свадьбу и погашение кредитов.

2. Нора с травкой

Неработающий 28-летний житель одной из деревень Кобринского района был задержан у себя дома. Сотрудники милиции нашли у него 5 граммов марихуаны. В отношении сельчанина было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования оперативники выявили возле расположенного вблизи деревни полигона твердых бытовых отходов три тайника, которые подозреваемый обустроил в лисьих норах. Там хранилось почти полкило марихуаны и 75 граммов сырья из конопли.

3. Мошенник в рясе

Сотрудники брестской милиции совместно с минскими коллегами задержали лжесвященника. 49-летний мужчина представлялся «отцом Александром» и обманным путем завладевал денежными средствами и ювелирными изделиями граждан. Свои противоправные действия он осуществлял на всей территории Беларуси. Лжебатюшка имел рясу и другие необходимые атрибуты. Так, за снятие порчи он взял с одного гражданина 1200 долларов, у другого – 300 долларов на строящуюся церковь, еще одному предложил поучаствовать в бизнесе по производству свечей, для чего взял 2000 долларов.

4. «Подстава»

Житель Бобруйска обокрал мужчину из Столинского района и подбросил улики его односельчанке. Заявление о краже в милицию написал 58-летний житель рабочего поселка Речица. По словам мужчины, ночью кто-то проник в его дом: были слышны шорохи в соседней комнате, а свет от фонарика указывал на присутствие постороннего. Когда хозяин дома зашел в помещение, из которого доносился шум, незнакомец ударился в бега. Мужчина решил сразу же проверить: всё ли его имущество на месте. Не обнаружив своих документов, среди которых были 90 рублей и банковская карточка, житель поселка обратился в правоохранительные органы. Мужчина предположил, что кражу могла совершить односельчанка, которая до этого заходила к нему в гости.

В ходе обыска сотрудники милиции нашли у нее дома на видном месте документы потерпевшего. Однако сельчанка категорически отрицала факт кражи и сообщила, что вечером в дом заходил некий мужчина, но какими-либо данными о нем она не располагает. Тем временем в доме потерпевшего завершился осмотр места происшествия, в ходе которого экспертом был обнаружен и изъят след пальца руки. Единственная улика была направлена для проверки по базе данных. В результате специалистами было установлено совпадение с 45-летним неработающем жителем Бобруйска. Злоумышленника задержали сотрудники милиции. Как оказалось, он и подбросил улики женщине.

5. Тракторист-«рекордсмен»

В Ляховичском районе задержали водителя с 5,4 промилле алкоголя. Мужчина в мертвецки пьяном виде сел за руль трактора МТЗ. Сначала он не смог разминуться с деревянным забором в агрогородке Дарево, а затем направился в сторону Ляховичей. К счастью, обошлось без жертв. Инспекторам ГАИ все же удалось блокировать нарушителя. Служебным автомобилем преградили путь лихачу, тем самым вынудив его остановиться. После остановки водитель трактора закрылся в кабине и отказывался выходить, но через некоторое время понял, что деваться некуда и, выйдя из кабины, попытался убежать. Эта попытка оказалась неудачной, мужчину сразу задержал инспектор.

Нарушителя доставили в Ляховичский РОВД для прохождения медицинского освидетельствования. Согласно акту, в выдыхаемом воздухе зафиксировано 5,4 промилле алкоголя, что в 18 раз (!) превысило допустимую норму в 0,3 промилле. Для многих эта доза могла бы оказаться смертельной. Впрочем, в нашем случае всё закончилось благополучно.