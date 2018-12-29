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Московские следователи задержали попутчика пропавшей клиентки Blablacar

30.12.2018 12:58 — ЧП | Tut.by  
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Следователи задержали попутчика директора Burger King в Москве, возможно, причастного к ее исчезновению.

«Благодаря грамотно проведенным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям установлен и задержан мужчина 1979 года рождения, возможно, причастный к безвестному исчезновению женщины», — сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, в ближайшее время подозреваемый будет доставлен в следственный отдел для проведения следственных действий. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, потерпевшая — директор двух московских ресторанов Burger King Ирина Ахматова.

По данным следствия, вечером 23 декабря 29-летняя женщина покинула место работы и направилась из центра Москвы на личном автомобиле марки Audi в Тулу. До настоящего времени местонахождение последней не установлено. Во время поисковых мероприятий выяснилось, что в автомобиль сел мужчина, воспользовавшись сервисом поиска попутчиков BlaBlaCar.

После безвестного исчезновения женщины расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). «Следователи продолжают проводить поисковые мероприятия по установлению ее местонахождения», — добавила Иванова.

 
 
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По данным источника в правоохранительных органах, пропавшая женщина - директор двух московских ресторанов Burger King.
 
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