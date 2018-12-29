Роспотребнадзор выяснил, кто из российских молочников стал причиной массовых отравлений в детсадах

Специалисты Роспотребнадзора совместно с сотрудниками департаментов образования и здравоохранения Москвы выявили источник вспышки кишечной инфекции в нескольких детских садах Юго-Восточного административного округа, пишет «ФедералПресс» .

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор, стало известно, что некачественную продукцию, вызвавшую заболевание, производило предприятие из Липецкой области.

«По результатам эпидемиологического расследования установлено, что групповые заболевания в детских дошкольных коллективах связаны с употреблением продукции из загрязненного творога, изготавливаемого на одном из молочных предприятий Липецкой области, где у 19% обследованного персонала обнаружены специфические маркеры в крови, свидетельствующие об инфицировании», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Телеграмм-канал Mash уточняет, что Чаплыгинский молочный комбинат закрыт в связи со вспышкой дизентерии. Именно это предприятие поставляло питание в детские сады Москвы. Закрытый завод — крупный производитель «молочки», который распространял продукцию по всей России.

Уточняется, что суд приостановил производство творожной линии молочного предприятия после проведения проверки. Также приостановлена работа нескольких детских садов в Юго-Восточном административном округе. В отношении ряда должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.

Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора, проведение комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий продолжается.