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Роспотребнадзор выяснил, кто из российских молочников стал причиной массовых отравлений в детсадах

30.12.2018 19:32 — ЧП | Tut.by  
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Специалисты Роспотребнадзора совместно с сотрудниками департаментов образования и здравоохранения Москвы выявили источник вспышки кишечной инфекции в нескольких детских садах Юго-Восточного административного округа, пишет «ФедералПресс».

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор, стало известно, что некачественную продукцию, вызвавшую заболевание, производило предприятие из Липецкой области.

«По результатам эпидемиологического расследования установлено, что групповые заболевания в детских дошкольных коллективах связаны с употреблением продукции из загрязненного творога, изготавливаемого на одном из молочных предприятий Липецкой области, где у 19% обследованного персонала обнаружены специфические маркеры в крови, свидетельствующие об инфицировании», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Телеграмм-канал Mash уточняет, что Чаплыгинский молочный комбинат закрыт в связи со вспышкой дизентерии. Именно это предприятие поставляло питание в детские сады Москвы. Закрытый завод — крупный производитель «молочки», который распространял продукцию по всей России.

Уточняется, что суд приостановил производство творожной линии молочного предприятия после проведения проверки. Также приостановлена работа нескольких детских садов в Юго-Восточном административном округе. В отношении ряда должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.

Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора, проведение комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий продолжается.

 
 
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Специалисты Роспотребнадзора совместно с сотрудниками департаментов образования и здравоохранения Москвы выявили источник вспышки кишечной инфекции в...
 
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