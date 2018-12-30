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В жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв газа. Есть погибшие, под завалами могут оставаться люди
Взрыв бытового газа произошел сегодня ночью в жилом доме в Магнитогорске. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС, обрушился один подъезд, есть пострадавшие. Под завалами могут находиться люди. Взрыв случился в четыре часа утра по московскому времени, произошло обрушение одного из подъездов многоквартирного жилого дома.
Число жертв взрыва газа в Магнитогорске возросло до трех.
Ранее сообщалось, что два человека погибли при взрыве газа и обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске, еще 10 человек извлечены из-под завалов живыми.
Жильцов дома, в котором произошел взрыв, разместили в соседней школе.
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В жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв газа. Есть погибшие, под завалами могут оставаться люди
Взрыв случился в четыре часа утра по московскому времени, произошло обрушение одного из подъездов многоквартирного жилого дома.
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