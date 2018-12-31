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В Москве в Парке Горького после боя курантов обрушился деревянный мост с людьми

01.01.2019 08:50 — ЧП | Tut.by  
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В Москве этой ночью обрушился деревянный мост, на котором было много людей. Все случилось на катке в Парке Горького.

Очевидцы опубликовали видео происшествия. Инцидент произошел после боя курантов во время исполнения гимна.

«В результате технической неисправности конструктивных элементов катка в Парке Горького произошла поломка оборудования: была нарушена целостность секции деревянного пешеходного перехода», — сказано в сообщении мэрии.

Власти заявили, что людям стали оказывать медицинскую помощь через несколько минут после происшествия.

Как рассказали в пресс-службе парка, небольшой участок катка, где произошло обрушение, огородили, на остальной территории продолжили кататься посетители.

По данным мэрии, за помощью обратились 13 человек, тяжелых пострадавших нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал разобраться в причинам случившегося.

 
 
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В Москве этой ночью обрушился деревянный мост, на котором было много людей. Все случилось на катке в Парке Горького.
 
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