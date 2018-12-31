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В Минской области в новогоднюю ночь из-за петард пострадали двое детей

01.01.2019 14:02 — ЧП | Tut.by  
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В новогоднюю ночь в Солигорске и Борисове из-за петард пострадали двое детей - 9-летняя девочка и 12-летний мальчик, сообщили в УВД Миноблисполкома.

В Солигорске 9-летняя девочка после часа ночи была на улице с родителями. Она получила травму от взрыва петард ы. Кто запустил петарду неизвестно. С ушибленными ранами лица девочку направили в больницу.

Второй случай произошел в Борисове. 12-летний мальчик также был на улице с родителями. Со слов его отца, петарда взорвалась в руках у ребенка, когда они были во дворе. Подросток получил рваные раны пальцев, ему оказали медицинская помощь и отпустили домой.

Милиция столичной области напоминает о мерах безопасности при использовании пиротехники, а также призывает всех быть взаимно вежливыми, не омрачать торжество себе и окружающим, проявлять разумную бдительность и при необходимости информировать сотрудников органов внутренних дел о подозрительных лицах или обнаружении предметов и вещей, оставленных без присмотра. В милиции рассказали, что на территории Минской области новогодние праздничные мероприятия прошли в 416 местах. Наиболее многочисленными праздничные гуляния были в Борисовском, Молодечненском, Минском, Любанском, Смолевичском районах и в городе Жодино. 

 
 
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В Солигорске 9-летняя девочка после часа ночи была на улице с родителями. Она получила травму от взрыва петарды. Кто запустил петарду неизвестно. С ушибленными...
 
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