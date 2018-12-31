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В Гродненском районе в ДТП с пьяным водителем погибла 14-летняя девушка, еще две пострадали

01.01.2019 14:57 — ЧП | Tut.by  
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В ДТП в Гродненском районе погибла 14-летняя девушка, две 16-летние пострадали. За рулем был пьяный водитель. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

«1 января около 3 часов на автодороге Н-6053 „Подъезд от агрогородка Озеры к автодороге Р-41“ вблизи агрогородка Озеры Гродненского района управлявший в состоянии алкогольного опьянения автомобилем Nissan Seren 32-летний водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части на сельскохозяйственное поле, где транспортное средство опрокинулось», — сообщили в Следственном комитете.

В результате ДТП 14-летняя пассажирка от полученных травм погибла на месте происшествия, а две 16-летние девушки с телесными повреждениями госпитализированы. Им оказывают медицинскую помощь. Все участники ДТП — жители агрогородка Озеры Гродненского района.

Водитель задержан. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 317 УК).

Для выяснения обстоятельств случившегося следователи с участием экспертов и сотрудников милиции осмотрели место дорожно-транспортного происшествия, провели иные следственные и процессуальные действия. Собираются материалы, характеризующие личности подозреваемого, погибшей и потерпевших. Планируется проведение ряда экспертиз. Расследование продолжается.

 
 
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В ДТП в Гродненском районе погибла 14-летняя девушка, две 16-летние пострадали. За рулем был пьяный водитель. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.
 
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